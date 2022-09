In dem genannten Schreiben von Preussen Elektra vom 25. August hatte der Betreiber davor gewarnt, die Anlage ab dem Jahreswechsel in eine Reserve zu überführen. Der Vorschlag von Habeck sei »technisch nicht machbar «, hieß es darin. Der Wirtschaftsminister hatte sich »verwundert« über das Schreiben des Unternehmens geäußert. Zwar ist es so, dass AKW zum Hoch- und Herunterfahren lange brauchen und deshalb für kurzfristige Reserveeinsätze nicht geeignet sind. Habecks Plan sieht aber vor, dass einmalig, wohl um den Jahreswechsel, über einen Weiterbetrieb von wenigen Wochen entschieden wird.