Neben Steinkohlekraftwerken sollen ab Anfang Oktober auch Braunkohlekraftwerke in den Strommarkt zurückkehren. Dabei handelt es sich um Braunkohlekraftwerksblöcke, die sich aktuell in der sogenannten Sicherheitsbereitschaft befinden.

Dürr forderte erneut, den Weg für eine Laufzeitverlängerung der drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke freizumachen. Was für die Kohlekraftwerke gelte, gilt erst recht für Kernkraftwerke. Auch die drei Atommeiler sollten bis 2024 am Netz bleiben. Deutschland benötige in den nächsten zwei Wintern jede Kilowattstunde. Ein Streckbetrieb werde aus seiner Sicht keinesfalls ausreichen. Man brauche neue Brennstäbe.