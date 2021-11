Gefahr von Resistenzen Organisationen fordern Verbot von Reserveantibiotika in industrieller Tierhaltung

Global werden dreimal so viele Medikamente in der Tiermast eingesetzt wie in der Humanmedizin. Die Folge sind drohende Antibiotikaresistenzen. Nun wird ein Verbot von Reservemedikamenten in Mastbetrieben gefordert.