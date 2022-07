Eine Rückzahlung wäre dennoch ein Unding, findet Gerhard Schick, Gründer des Vereins Bürgerbewegung Finanzwende. »Angesichts des riesigen Schadens, den die Banken in der Finanzkrise angerichtet haben, ist es frech von ihnen, jetzt Geld vom Bund zurückzufordern«, sagt der ehemalige Finanzexperte der Grünen-Bun­­destagsfraktion. Er fordert, dass das Geld an das Sondervermögen Finanzmarkt­stabilisierungsfonds überwiesen wird, das dem Bund ab 2008 zur Bankenrettung diente. »An der Frage wird sich zeigen, ob Finanzminister Christian Lindner die In­teressen der Steuerzahler im Blick hat oder die der Banken.« Per Jahresende 2021 belief sich der aufgelaufene, aber nicht gedeckte Fehlbetrag des Finanzmarkt­stabilisierungsfonds, der etwa den Anteil des Bundes an der Commerzbank verwaltet, auf 22,8 Milliarden Euro.