Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich kurz vor Beginn der zweiten Jahreshälfte deutlich verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima sank im Juni auf 88,5 Punkte von 91,5 Zählern und damit den zweiten Monat in Folge. Die Führungskräfte bewerteten ihr aktuelles Geschäft skeptischer und ihre Aussichten wesentlich ungünstiger als zuletzt. Die Rezession könnte deshalb in die Verlängerung gehen. »Die Wahrscheinlichkeit ist gestiegen, dass das Bruttoinlandsprodukt auch im zweiten Quartal schrumpft«, sagte Wohlrabe der Nachrichtenagentur Reuters. Ende 2022 und Anfang 2023 war Europas größte Volkswirtschaft zwei Quartale in Folge geschrumpft, was Ökonomen als »technische Rezession« bezeichnen.