Rezession Schlechte Wirtschaftsdaten deuten auf langen Abschwung hin

»Die Europäische Zentralbank wird ihre optimistische Wachstumsprognose für das zweite Halbjahr deutlich senken müssen«, sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Die EZB wird am Donnerstag ihre neue Vorhersage veröffentlichen. Laut Krämer werden die schwachen Daten die Position derjenigen EZB-Ratsmitglieder stärken, die gegen eine weitere Zinserhöhung auf der übernächsten Sitzung im September sind.

Gleichzeitig hat der Preisdruck in der Eurozone weiter nachgelassen: Die Unternehmen hoben ihre durchschnittlichen Verkaufspreise so wenig an wie seit knapp zweieinhalb Jahren nicht mehr. In der Industrie wurden die Preise wegen der sinkenden Nachfrage sogar so stark reduziert wie seit dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise 2009 nicht mehr. Bei den Dienstleistern steigen sie zwar noch immer, aber so langsam wie seit 21 Monaten nicht mehr.