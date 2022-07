Ziel sei es demnach, die Schützenpanzer von Typ 1A3 aus den Siebziger und Achtziger Jahren an andere Länder abzugeben, die dafür dann ihrerseits eigene Rüstungsgüter an die ukrainischen Streitkräfte liefern könnten. Rheinmetall will außerdem bis zu 88 ältere Ausgaben des Kampfpanzers Leopard 1 weiterverkaufen. Weil große Teile der Politik in der aktuellen Kriegslage Exporte älteren Militärgeräts an verbündete Staaten befürworteten, sei man zuversichtlich, dass der Bundessicherheitsrat die Geschäfte erlaube, sagte ein Sprecher.