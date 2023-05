Verdichter, auch Kompressoren genannt, komprimieren in der Wärmepumpe ein Kältemittel und erzeugen so die Wärme. Sie sind entscheidend für die Qualität einer Wärmepumpe, wie ein Motor für ein Auto. So drücken es mehrere Vertreter der Heizungsbranche aus. Sie gelten als Herzstück der Geräte.

Streit über Heizungsgesetz geht weiter

Das »Handelsblatt« zitiert einen Branchenexperten: »Wir haben eine Kernkomponente für Wärmepumpen, nämlich den Verdichter, in Europa nicht unter Kontrolle. Im Moment wird er größtenteils von außerhalb Europas zugekauft.« Mit dem Rheinmetall-Deal würde sich das ändern.