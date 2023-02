Junge Spanierin aus Haft entlassen

Umso glücklicher dürfte die junge Spanierin sein, die nun nach knapp vier Monaten Haft in Iran auf freien Fuß gesetzt wurde. Die 24-Jährige sei von den iranischen Behörden am Samstag in Teheran freigelassen worden und sitze bereits in einem Flugzeug Richtung Genf, berichtete der spanische staatliche Fernsehsender RTVE am Sonntag unter Berufung auf das spanische Außenministerium in Madrid.

Die junge Frau war Anfang November im Rahmen der Proteste gegen die Regierung in Teheran festgenommen worden. In einem Telefongespräch mit Minister José Manuel Albares habe sie sich nun für die Bemühungen um ihre Freilassung bedankt und auch erklärt, dass sie sich nach der monatelangen Haft in guter Verfassung befinde.