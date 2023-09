Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) würde eine Verlängerung des Spitzenausgleichs bei der Stromsteuer begrüßen. Eine Sprecherin Habecks nannte die Subvention am Montag in Berlin ein wichtiges Instrument, entsprechend begrüße man den Vorstoß von Bundesfinanzminister Christian Lindner. »Der Spitzenausgleich war im Haushalt zu unserem großen Bedauern nicht enthalten«, sagte eine Sprecherin dem SPIEGEL. »Wenn das BMF jetzt Spielräume sieht, begrüßen wir das ausdrücklich, weil der Spitzenausgleich eine wichtige Entlastung für die Industrie in schwierigen Zeiten enthält.«