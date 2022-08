An den Börsen und Rohstoffmärkten stehen an diesem Montag ebenfalls die explodierenden Gaspreise im Fokus. Einerseits sorgte die Meldung über gute Gasspeicherstände für leichte Entspannung an den Gasbörsen. Andererseits nähert sich der 31. August, für den der russische Exporteur Gazprom Lieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 für drei Tage unterbrechen will – mit der Begründung, dass Wartungsarbeiten nötig seien. Das nährt Befürchtungen, der ohnehin schon stark gedrosselte Gasfluss aus Russland könnte komplett stoppen, sollten die Lieferungen nicht wieder aufgenommen werden.