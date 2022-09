»Wenn wir jetzt nicht auf eine Notlage zulaufen, wann denn dann?«

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Söder hatte sich zuletzt mehrfach darüber beklagt, dass den Ländern durch die Schuldenbremse die Hände gebunden seien, während der Bund mit »Schattenhaushalten« arbeite. Lindner betonte: »Ich bin der Meinung, wir sollten die Schuldenbremse achten, und auch zu ihr möglichst im nächsten Jahr zurückkehren.« Deutschland habe 2023 bereits 30 Milliarden Euro für den Schuldendienst zu zahlen, sagte der FDP-Chef.

Unter anderem hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil angesichts der Energiekrise für ein Aussetzen der Schuldenbremse geworben. »Wenn wir jetzt nicht auf eine Notlage zulaufen, wann denn dann?«, fragte der SPD-Politiker am Donnerstag im Landtag in Hannover. Die Schuldenbremse kann in Notsituationen ausgesetzt werden, was 2020 und 2021 schon wegen der Coronapandemie geschehen ist. Deutschland stehe jetzt am Anfang einer harten Bewährungsprobe, sagte Weil, sowohl für Privathaushalte als auch für die Wirtschaft und die soziale Infrastruktur wie den öffentlichen Nahverkehr.