Über eine neue Förderlinie namens »EXIST Women« sollen so künftig gezielt Gründerinnen angesprochen werden. Und Professorinnen an Hochschulen sollen sogar einen finanziellen Anreiz bekommen, sich als Mentorin einzubringen. Ihren Arbeitgebern wirkt im Gegenzug eine höhere Netzwerkpauschale, wenn sie »diverse Teams« coachen und begleiten. Das erklärte Ziel: »mehr Vorbild-Unternehmerinnen« allerorten, damit die Zahlen künftig nicht mehr ganz so weit auseinanderklaffen.

Mehr Zugang zu Daten und Förderungen

Klar ist: Haben Deutschlands Start-ups den Staat bisher als Klotz am Bein wahrgenommen, soll sich diese Wahrnehmung in Zukunft ändern. Habeck will zum besten Freund der Gründer werden. Laut Entwurf soll etwa der Zugang zu Förderungen, staatlichen Aufträgen, Laboren und Daten künftig deutlich leichter werden, zum Beispiel mit Online-Portalen und einem neuen Transparenzgesetz.

Viele der Wohltaten klingen allerdings etwas verdächtig nach Kosmetik: So will das Wirtschaftsministerium erstmals einen (nicht näher definierten) »Start-up Summit Germany« veranstalten und ein »Netzwerk von Kontaktstellen« für Gründer und Gründerinnen in sämtlichen Bundesministerien und nachgeordneten Behörden einrichten. Sogar eine »Kampagne zur internationalen Vermarktung des Start-up-Standorts Deutschland« verspricht der Entwurf. Wie das alles aussehen soll, ist unklar.

Nach SPIEGEL-Informationen soll der Entwurf am Freitag mit den anderen Ministerien abgestimmt werden, Gesprächsbedarf könnte es vor allem mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geben. Bei ihm müssen die umfassenden neuen Programme nämlich mit Finanzmitteln ausgestattet werden.