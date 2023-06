Der VKU sehe ein Potenzial der Verdopplung bis Verdreifachung in der Fernwärme. »Aber das braucht Zeit und es sind kapitalintensive Projekte. Deswegen wird es auch um Finanzierungsfragen gehen«. Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze laufe 2026 aus. Eine langfristige Förderung sei notwendig. Bisher seien bis 2026 insgesamt drei Milliarden Euro im Topf. »Diese drei Milliarden Euro brauchen wir aber bis in die Mitte der Dreißigerjahre jährlich an staatlicher Förderung.«