Habeck hatte am Donnerstag bei einem Kongress die hohe Arbeitsbelastung in seinem Ministerium geschildert: »Die Leute, irgendwann müssen die auch schlafen und essen«, sagte der Grünenpolitiker in Berlin. »Es ist jetzt kein Scheiß, den ich erzähle: Die Leute werden krank. Die haben Burn-out, die kriegen Tinnitus. Die können nicht mehr.« Es seien immer die gleichen Leute, die die Gesetze machten, weil das Haus so aufgebaut sei.