»Wir sind grundsätzlich gegen solche Verbotsregelungen«, sagte Fraktionschef Friedrich Merz am Dienstag in Berlin. »Wir sind dafür, dass man den privaten Haushalten Anreize gibt, ihre Heizungen umzustellen auf klimafreundliche Verbrennungssysteme.« Merz griff vor allem die Grünen scharf an. »Diese Partei fällt zurück in ihre alten Muster, den Menschen ständig bevormundend erklären zu wollen, was sie zu tun und zu lassen haben.«