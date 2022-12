Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht die Eröffnung des ersten deutschen Flüssiggasterminals in Wilhelmshaven als Meilenstein zur Überwindung der Energiekrise. »Dass das neue Importterminal in Wilhelmshaven startet, ist ein ganz entscheidender Schritt für die Versorgungssicherheit in Deutschland«, sagte Habeck den Zeitungen der Funke Mediengruppe. »Jetzt folgen schon rasch weitere Terminals in Brunsbüttel und Lubmin, ebenfalls noch für diesen Winter.«