Das entsprechende Gesetz soll Anfang Juli durch Bundestag und Bundesrat gehen. Angesichts der immer größer werdenden Nadelstiche aus dem Kreml wäre zumindest die Diskussion angebracht, ob Gaskraftwerke nicht schon vorsorglich abgestellt werden sollten und vorübergehend die Kohlemeiler einspringen, um die Speicher zu füllen. Das ist keine schöne Nachricht für den Klimaschutz, aber der Schaden wäre überschaubar. Der Emissionshandel für die Energiewirtschaft erzwingt, dass der dadurch wachsende CO2-Ausstoß an anderer Stelle bis 2030 wieder eingespart werden muss. Das sollte möglich sein.

Denkbar wäre auch, die Unternehmen mit Auktionen und Prämienzahlungen zum Gas-Verzicht zu motivieren – die Idee liegt seit Monaten auf dem Tisch, allein: In Habecks Ministerium ließ man sie dort auch lange liegen. So ging wertvolle Zeit verloren, die es braucht, um ein solches Modell klug zu gestalten. Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, will die Idee jetzt umsetzen. Bloß: Vorbereitet ist dafür wenig. Das Ministerium plant mit einem Start zum Herbst. Selbst solche Unternehmen, die ihre Prozesse von Gas auf Kohle oder Öl umstellen können, brauchen dafür in der Regel viele Monate Vorlauf. Wenn der Gas-Verzicht also nicht dazu führen soll, dass die Wirtschaftskraft sinkt, wäre es klug gewesen, Anreizsysteme möglichst früh zu entwerfen.