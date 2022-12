Boie selbst soll laut SPIEGEL-Informationen Vorsitzender der Chefredaktion bleiben, Schneider werde an ihn berichten, heißt es aus dem Springer-Verlag. Offiziell will man sich auf Nachfrage »nicht zu Personal-Spekulationen« äußern. Das betrifft auch die Zukunft von Alexandra Würzbach und Claus Strunz, die derzeit gemeinsam mit Boie in der Chefredaktion sitzen. Intern ist von einer möglichen Ablöse der beiden Manager zu hören, ein Sprecher will dazu nichts sagen.