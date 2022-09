In ein paar Stunden werde sich der Kanzler auf den Weg machen in die Uckermark und zu den Arbeitern in der Raffinerie sprechen – hinter verschlossenen Türen, wie der Sprecher von Scholz ankündigte. Botschaft: Weder die Arbeitsplätze seien bedroht noch der Nachschub an Sprit und Kerosin für Ostdeutschland. Denn von Schwedt werden weite Teile des Ostens mit Kraftstoffen versorgt.

Doch so beruhigend der Auftritt wirken sollte: Die Wirklichkeit sieht ein wenig anders aus. Denn nach Einschätzungen aus Unternehmenskreisen, die von der Regierung nicht dementiert werden, lagert insgesamt Rohöl für 20 Tage in Schwedt. Ohne Nachschub müsste die Raffinerie dann ihren Betrieb einstellen. Noch ist unklar, wie Russland darauf reagiert, dass die Bundesregierung sich mit der Treuhänderschaft über die Rosneft-Tochter gesichert hat.