Noch fehlen ausreichende wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Folgen des Tiefseebergbaus und überhaupt ein Regelwerk für die Ausbeutung von Rohstoffen am Meeresboden – und doch könnten bald die ersten Genehmigungen dafür erteilt werden. Auf ihrer Jahrestagung in Jamaika beschäftigt sich die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA) ab Montag mit den Bodenschätzen am Meeresgrund und steht dabei mächtig unter Zeitdruck.