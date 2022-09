»Zwangsenteignung« seiner deutschen Tochterfirmen – das hat der staatliche russische Ölkonzern Rosneft der Bundesregierung vorgeworfen. Das Unternehmen sprach in einer Mitteilung in Moskau von einem »illegalen« Zugriff auf sein Vermögen, wie dpa berichtet, und kündigte an, zum Schutz seiner Aktiva vor Gericht gegen die Aktion Berlins vorzugehen.