Die Marine will das Gelände in Rostock, wo sich auch das Marinekommando befindet, als Außenstelle ihres Hauptarsenals in Wilhelmshaven nutzen. Auf dem 65 Hektar großen Areal der früheren MV Werften könnten nach Angaben aus dem Umfeld des Insolvenzverwalters dadurch rund 500 Arbeitsplätze gesichert werden. Die Werftengruppe mit rund 2000 Mitarbeitern an den drei Standorten Wismar, Rostock und Stralsund hatten Anfang Januar Insolvenz angemeldet.