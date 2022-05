Inmitten der Debatte über ein Ölembargo gegen Russland ruft der ukrainische Botschafter in Deutschland , Andrij Melnyk, die Arbeiter im Hafen von Rostock dazu auf, einen dort ankernden Tanker mit Erdölprodukten aus Russland nicht zu entladen.

Der Öl- und Chemikalientanker »Advantage Point« liegt seit Samstag im Rostocker Hafen. Zwei Tage zuvor hatte er den russischen Ölverladehafen Primorsk verlassen. Nach SPIEGEL-Informationen transportiert er Erdöldestillate und soll am Montag oder Dienstag entladen werden.

»Ich rufe die Ampel-Regierung, alle Landesregierungen sowie alle deutschen Häfen auf, sämtliche russischen Schiffe oder Schiffe mit russischer Ladung – vor allem Öltanker – zu boykottieren«, sagte Melnyk dem SPIEGEL. »An die Hafenarbeiter in Rostock und in anderen deutschen Häfen möchte ich ganz besonders appellieren, die Entladung von russischen Gütern zu blockieren. Diese Maßnahmen sollen dazu führen, die russische Kriegsmaschinerie ins Herz zu treffen und den Vernichtungskrieg gegen die Ukraine schneller zu stoppen.«

Der Hafen in Rostock ist wichtig für die Versorgung der beiden einzigen ostdeutschen Großraffinerien in Schwedt ( Brandenburg ) und Leuna (Sachsen-Anhalt) mit Rohöl und Vorprodukten wie dem Destillat Gasöl, aus dem Diesel und Heizöl gewonnen werden.

Damit könnte nun auch in Deutschland eine Debatte über den Umgang mit Öltankern aus Russland entbrennen. In den Niederlanden sorgt der Fall der »Sunny Liger« gerade für erhitzte Diskussionen. Schon seit Tagen liegt der mit Gasöl aus Primorsk beladene Tanker »Sunny Liger« vor Amsterdam vor Anker, nachdem sich Hafenarbeiter aus Schweden , Rotterdam und Amsterdam aus Protest gegen den russischen Angriffskrieg geweigert hatten, das Schiff zu entladen .

Nachdem Arbeiter im schwedischen Göteborg abgelehnt hatten, den Tanker zu entladen, nahm dieser zunächst Kurs auf Rotterdam. Daraufhin schlug die ukrainische Botschaft in den Niederlanden Alarm. Und die niederländische Hafengewerkschaft FNV blies zum Boykott, obwohl Außenminister Wopke Hoekstra erklärte, es gebe keinen rechtlichen Grund, die Annahme des Schiffs zu verweigern.

Sowohl die »Sunny Liger« wie auch die »Advantage Point« fahren unter der Flagge der Marshallinseln – und fallen damit nicht unter das derzeitige Sanktionsregime der EU. Sie operieren also völlig legal. Doch diese Transporte sind zunehmend umstritten, wie die Odyssee der »Sunny Liger« zeigt.

Später steuerte das Schiff von Rotterdam nach Amsterdam um, dort aber wurde es ebenfalls zurückgewiesen. Am Montagnachmittag um 14:25 Uhr Ortszeit lag es laut dem Schiffstrackerportal marinetraffic.com immer noch mehrere Kilometer vor der niederländischen Westküste; sein Schicksal ist ungewiss. Dagegen wurden in den vergangenen Tagen andere Tanker aus Primorsk in Rotterdam abgefertigt.

Dass es auch in Rostock zu einem Boykott kommt, ist derzeit unwahrscheinlich. Die Gewerkschaft Ver.di äußerte sich gegenüber dem SPIEGEL zurückhaltend zu Melynks Forderungen. »Wir brauchen klare politische Leitlinien zu diesem Thema, dann setzen wir diese sofort um«, sagte Maja Schwiegershausen-Güth, Leiterin maritime Wirtschaft bei Ver.di.