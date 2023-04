Thiele hatte in seinem letzten Willen verfügt, sein rund 15 Milliarden Euro schweres Vermögen in eine Familienstiftung einzubringen – so wollte er Erbstreitigkeiten und einen zu großen Einfluss seiner Tochter Julia und seiner Frau Nadja vermeiden. Sein Sohn Henrik hatte bereits 2017 für 25 Millionen Euro seinen Erbanspruch abgetreten, ein Schritt, den er zuletzt ohne Erfolg rückgängig zu machen versuchte.

Ex-Fresenius-Chef Sturm soll Stiftung leiten

Weil Thiele im Testament nur wenige Angaben zur Ausgestaltung der Stiftung gemacht hatte, stritten seine Witwe und Brühmüller auch über die Ausgestaltung und Besetzung der Gremien. Offenbar hat der Testamentsvollstrecker sich nun mit seinen Vorstellungen durchgesetzt. Allerdings wollen Nadja Thiele und ihre Anwälte auch die Entscheidung der Stiftungsaufsicht und damit die Zulassung der Stiftung anfechten.