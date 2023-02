Kritik an LNG-Plänen vor Rügen »Wenn der Tourismus den Bach runtergeht, können wir die Insel zumachen«

Was sagen die Menschen auf Rügen?

Die Pläne der Bundesregierung stoßen auf Protest. Rund 2500 Menschen demonstrierten am Sonntag in Baabe auf Rügen gegen den Bau des LNG-Terminals vor der Insel. Bereits am Samstag hatten Polizeiangaben zufolge in Sellin rund 400 Menschen demonstriert. Ihnen geht es vor allem um zwei Themen: Umweltschutz und Tourismus.

Stefanie Dobelstein von der Initiative »Lebenswertes Rügen« , die zu den Veranstaltern am Sonntag gehörte, kritisiert, das Terminal auf See werde vom Ufer aus sichtbar sein. Vier riesige Schiffe sollen nach ihren Worten künftig dort fest vertäut liegen, »jeweils 300 Meter lang, 43 Meter breit und 50 Meter hoch«. Diese Industrieanlage liege dann in einem Bereich, durch den die Heringsschwärme zum Laichen in den Greifswalder Bodden zögen. Hinzu käme der Schiffsverkehr, um das LNG anzuliefern. Dobelstein nannte das LNG-Beschleunigungsgesetz eine Katastrophe. Der Naturschutz und die Interessen der Menschen drohten auf der Strecke zu bleiben.