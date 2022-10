Geschäftsklima bricht auch ein

Weil nach Schätzungen auch mehrere hunderttausend Russen vor einer Einberufung ins Ausland geflohen sind, schlagen viele russische Arbeitgeber nun Alarm. »Die Unternehmen sind besorgt über die Abwanderung von Mitarbeitern vor dem Hintergrund der teilweisen Mobilisierung«, warnt Sergei Zuchlo, Ökonom des Moskauer Gaidar-Instituts . Das Zentrum befragt seit 1996 Unternehmen in Russland, wie sie die Lage auf dem Arbeitsmarkt einschätzen. In dieser Zeit waren die erfassten Werte noch nie so schlecht wie zuletzt, so das Gaidar-Institut. Die Umfrage deute auf einen »rekordverdächtigen Personalmangel in der Industrie« hin.