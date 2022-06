Russische Lieferbeschränkungen Gaslieferungen nach Frankreich kommen zum Erliegen

Nachdem Russland die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 drastisch reduziert hat, ist die Lieferung von russischem Erdgas nach Frankreich über Deutschland zum Erliegen gekommen.

Die Gasversorgung in Frankreich werde dadurch nicht beeinträchtigt, und das Auffüllen der Speicher für den Winter gehe weiter, teilte der Gasnetzbetreiber »GRT Gaz« am Freitag mit. Angesichts eines ohnehin rückläufigen Gasverbrauchs habe die Einfuhr über die französisch-deutschen Gasknotenpunkte seit Jahresbeginn bereits um 60 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. So seien die Leitungen nur noch zu zehn Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität ausgelastet. Seit Mittwoch gelange nun keinerlei Erdgas mehr über Deutschland nach Frankreich. Dagegen werde verstärkt Gas über eine Pipeline aus Spanien nach Frankreich eingeführt.