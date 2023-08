Björtvedts Recherchen hätten ergeben, dass Infineon-Produkte der Zollkate­gorie, zu der auch das Speicherelement im »Kodiak« gehört, trotz der Sanktionen bis heute in großer Zahl nach Russland gelangen. Für die Zeit zwischen dem 8. Oktober 2022, als die EU Sanktionen gegen Chips dieser Art in Kraft setzte, und dem 30. Juni 2023 habe der Experte mehr als hundert Lieferungen von solchen Infineon-Produkten an russische Abnehmer identifiziert. Zusammen hätten sie knapp 44.000 Stück enthalten. Chips aus den anderen sanktionierten Kategorien seien von dieser Recherche noch gar nicht erfasst.

Lange Lieferketten

Allerdings scheint fast keine Lieferung direkt aus Deutschland gekommen zu sein. Die Daten deuten laut »FAS« vielmehr auf eine lange Kette von Zwischenhändlern hin. Bei den Lieferungen von Infineon-Produkten nach Russland tauchen rund 60 Absender aus elf Ländern auf, und bei keinem ist erkennbar, von wo er die Infineon-Teile bezogen hat. Die meisten Endlieferanten russischer Kunden hätten ihren Sitz in China, Taiwan oder Thailand, heißt es in dem Bericht. China habe sich als zentrale Drehscheibe für Sanktionsumgehung in diesem Sektor erwiesen.