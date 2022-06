Moskau schwimmt im Geld – kann es aber nicht überweisen

Nach dem Ablauf einer Zahlungs- und Schonfrist am Sonntagabend hatten mehrere taiwanische Investoren geklagt, bislang keine der vereinbarten Zinszahlungen für ihre russischen Staatsanleihen erhalten zu haben. Am Sonntag lief eine Frist zur Zahlung von hundert Millionen Dollar an Zinsen für zwei Fremdwährungsanleihen aus – 29 Millionen für eine auf Euro und bis 2036 laufende Staatsanleihe und 71 Millionen Dollar für ein bis 2026 laufendes Papier in Dollar. Eigentlich sollte Russland die Zahlungen bereits am 27. Mai leisten, was jedoch nicht geschah. Daraufhin setzte eine Schonfrist von 30 Tagen ein, die nun endete. Da im Anleiheprospekt keine genaue Frist angegeben ist, halten es die Anwälte für möglich, dass Russland noch bis Ende Montag Zeit habe, um seine Gläubiger zu bedienen.