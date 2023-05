Diplomaten und Lehrkräfte Russland wirft Hunderte deutsche Staatsbedienstete aus dem Land

Das Auswärtige Amt verwies demnach auf eine im April getroffene Entscheidung des russischen Außenministeriums. Diese sehe vor, für den Personalbestand der Auslandsvertretungen und der deutschen Mittlerorganisationen in Russland eine Obergrenze einzuführen. »Diese von Russland ab Anfang Juni festgelegte Grenze erfordert einen großen Einschnitt in allen Bereichen unserer Präsenz in Russland.« Bleiben sollen den Angaben zufolge etwa 350 Personen.