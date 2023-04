Deutliche Spuren von Krieg und Sanktionen lassen sich allerdings auch in den Rosstat-Zahlen erkennen. So ging die Produktion in einigen Sektoren deutlich zurück, unter anderem im Bereich Bergbau und Rohstoffgewinnung (minus 3,6 Prozent). Ein erheblicher Teil des Anstiegs der Industrieproduktion dürfte zudem der Ausweitung der russischen Rüstungsfertigung geschuldet sein. So lag der Zuwachs im Bereich »Metallfertigwaren« bei 30 Prozent. Ebenfalls auffallend groß fiel das Wachstum bei Computer- und Elektronikteilen aus, die für den Bau von Flugzeugen und Raketentriebwerken benötigt werden (plus 23 Prozent).