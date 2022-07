Mit einer überraschend kräftigen Zinssenkung versucht Russlands Notenbank, der unter westlichen Sanktionen ächzenden Wirtschaft wieder Schwung zu verleihen. Sie kappte den Schlüsselzins am Freitag um anderthalb Punkte auf 8,0 Prozent. Es war bereits die vierte Zinssenkung in diesem Jahr. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich eine Senkung auf 9,0 Prozent erwartet. Die Notenbank will im weiteren Jahresverlauf prüfen, ob weitere Lockerungsschritte nötig werden. Das Umfeld für die heimische Wirtschaft bleibe »herausfordernd« und laste beträchtlich auf der Konjunktur.