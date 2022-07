Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell weist die in einigen Ländern offen geäußerten Zweifel an der Sanktionspolitik gegen Russland zurück. »Einige europäische Staats- und Regierungschefs haben gesagt, die Sanktionen seien ein Fehler«, sagte der Spanier am Rande eines EU-Außenministertreffens in Brüssel. Es gebe eine große Debatte darüber, ob die Sanktionen wirksam seien und die EU mehr träfen als Russland.