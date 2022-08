Seit geraumer Zeit hat Russland die Gaslieferungen reduziert, die über die Pipeline Nord Stream 1 in Deutschland ankommen. Russlands Begründung dafür war das Fehlen einer Turbine, die in Kanada gewartet wurde. Diese hängt mittlerweile Mülheim an der Ruhr fest und kann, so behauptet der Gazprom-Konzern, wegen fehlender Dokumente nicht weitertransportiert werden – offensichtlich ein vorgeschobener Grund.