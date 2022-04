Russland stoppt auch Gaslieferungen nach Bulgarien

Der Lieferstopp gilt ab diesen Mittwoch, 27. April: Der russische Staatskonzern Gazprom stellt seine Gaslieferungen nach Bulgarien ein. Das bulgarische Gasunternehmen Bulgargas sei am Dienstag darüber informiert worden, teilte das Wirtschaftsministerium in Sofia mit. Zuvor war bereits ein Lieferstopp gegenüber Polen über die Jamal-Pipeline, ebenfalls ab Mittwoch, bekannt geworden.

Gazprom stellt auch die Versorgung Polens mit russischem Gas über die Jamal-Pipeline polnischen Angaben zufolge ein. Das Unternehmen PGNiG SA, das Gas vom russischen Versorger abnimmt, teilte mit , dass ein Ende der Lieferungen für Mittwoch angekündigt sei. Polen hatte wiederholt erklärt, dass es der Forderung Russlands, für das von Gazprom gekaufte Gas in Rubel zu zahlen, nicht zustimmen werde. Die russische Regierung wiederum hatte Europa gewarnt, dass es eine Kürzung der Gaslieferungen riskiert, wenn es nicht in Rubel zahle.

Im März erließ Moskau ein Dekret, nach dem Energiekäufer Konten bei der Gazprombank eröffnen sollten, um Zahlungen in Euro oder Dollar zu leisten, die dann in Rubel umgerechnet werden würden. Die Europäische Kommission hatte die Unternehmen dazu aufgefordert, weiterhin in der Währung zahlen, die in ihren Verträgen mit Gazprom vereinbart wurde – 97 Prozent der Verträge lauten auf Euro oder Dollar.

