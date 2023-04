Der aktuelle Anstieg hat auch viel mit den Bewertungen ihrer Firmenimperien zu tun. Als Forbes das letzte Ranking erhob – im Frühjahr 2022 – waren die Sanktionen noch frisch. Die Kurse an der Moskauer Börse waren eingebrochen, der Handel mit Aktien über Wochen ausgesetzt. Doch Russlands Wirtschaft ist seitdem nicht in den freien Fall übergegangen, sie hat sich – auf niedrigerem Niveau – stabilisiert. Das zeigt sich auch bei den Milliardären. Insgesamt belaufen sich ihre Vermögen auf 505 Milliarden Dollar. Im Vorkriegsjahr 2021 lag die Summe bei 606 Milliarden Dollar. Es geht Russlands Superreichen also viel besser als im Vorjahr, wenn auch lange nicht so gut wie vor Kriegsausbruch.