Kanzler Scholz bei Siemens Energy Einmal Turbine zum Mitnehmen, bitte!

Der Bundeskanzler besichtigt in Mülheim an der Ruhr die Turbine, an der die Gasversorgung in Europa hängt. »Das Ding ist perfekt«, lautet Scholz' eine Botschaft – und die andere: Auf Russland sei kein Verlass mehr.