Die Preisobergrenze ist seit dem 5. Dezember in Kraft. Wie die Zeitung berichtet, hat sie anhand von Frachtdaten sieben Tanker identifiziert, die seither russisches Rohöl in baltischen Häfen geladen haben. Als Zielorte sind Raffinerien in Indien angegeben. Insgesamt sollen die Tanker rund fünf Millionen Barrel Öl an Bord haben.