Konkret will das Ministerium Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen. So sollen Exporte in bestimmte Drittstaaten nur noch bei Abgabe von transparenten »Endverbleibserklärungen« im Rahmen der Ausfuhranmeldung möglich sein. »Das gilt für alle sanktionierten Güter, die von Bedeutung für die russische Kriegsmaschinerie sind. Dafür setzen wir uns auf EU-Ebene ein und passen die nationalen Regularien an«, heißt es. Vorsätzliche Falschangaben sollten künftig europaweit eine Straftat sein.