Vor dem Start der Uno-Klimakonferenz in Glasgow 2021 hatte die EU-Kommission an alle Arktis-Anrainer appelliert, die dort liegenden Bodenschätze nicht weiter auszubeuten. »Klimaschutz ist in der Arktis angesichts der enormen Auswirkungen der Erwärmung in dieser Region auf den Rest der Welt von besonderer Bedeutung«, so die EU.

Putin hat nun gezeigt, dass er sich von seinen Expansionsplänen im hohen Norden nicht abbringen lassen wird.