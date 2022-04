Während die Politik über einen möglichen Gas-Boykott gegen Russland diskutierte, floss im März mehr russisches Gas nach Europa als zuvor. Laut Berechnungen des Londoner Analysehauses ICIS, die dem SPIEGEL vorliegen, lieferte der staatliche russische Pipelinemonopolist Gazprom im ersten vollen Kriegsmonat mindestens 10,14 Milliarden Kubikmeter Erdgas an Abnehmer in der EU und Großbritannien .

So führten die Europäer im Januar 13,76 Milliarden Kubikmeter über die Terminals ein; künftig müssten es monatlich mindestens 20 Milliarden sein. Marzec-Manser hält dies mit der jetzigen Infrastruktur für kaum erreichbar.

Der drastische Anstieg der Importe aus Russland inmitten des Kriegs offenbart, wie schwer ein europäischer Gasboykott in die Tat umzusetzen wäre. »Um die Ausfälle zu kompensieren, müssten die LNG-Importe nochmals um 7 bis 10 Milliarden Kubikmeter pro Monat gesteigert werden«, sagte ICIS-Chef-Gasstratege Tom Marzec-Manser dem SPIEGEL, »und sie haben zuletzt schon historische Rekorde erreicht.«

Russische Staatskonzerne in der deutschen Gas- und Ölversorgung: Putins trojanische Pferde Von Benjamin Bidder und Claus Hecking

Hauptverantwortlich für die höhere Nachfrage nach russischem Brennstoff sind – ausgerechnet – die jüngsten Preissprünge an Europas Gasbörsen. Am 7. März kostete eine Megawattstunde am niederländischen Referenzmarkt TTF bis zu 345 Euro; zurzeit sind es etwa 110 Euro. Üblich waren bis zum vergangenen Jahr 5 bis 40 Euro.

»Die Preise am Spotmarkt waren signifikant höher als die Preise, die Gazprom und seine Kunden in langfristigen Lieferverträgen vereinbart haben«, sagt Marzec-Manser. »Das ist ein Anreiz für die Abnehmer, ihre langfristigen Verträge voll auszuschöpfen.« Oft sei in den Kontrakten neben einer fixen Mindestliefermenge auch eine Option für den Kunden vorgesehen, mehr Gas zum festgelegten Preis zu ordern.