Der Gasverbrauch in der Bundesrepublik ist im Krisenjahr 2022 stark gesunken. Im Vergleich zum Durchschnitt in den vergangenen vier Jahren sei der Erdgasverbrauch um 14 Prozent zurückgegangen, teilte die Bundesnetzagentur am Freitag mit. Die Industrie sparte dabei gegenüber den Vorjahren 15 Prozent ein, private Haushalte und Gewerbe senkten ihren Verbrauch um zwölf Prozent. Auch die milden Temperaturen hätten eine wichtige Rolle gespielt.