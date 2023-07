Den Auftrag dazu vergab das Unternehmen jetzt an ein Konsortium aus zwei Firmen aus Italien und Spanien. Das hat Deutschlands größter Stromerzeuger am Freitag bekannt gegeben . Das Kraftwerk soll eine Leistung von 800 Megawatt haben. RWE will die Braunkohleverstromung im Rheinland bis 2030 beenden, so hat es der Konzern mit dem Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen vereinbart.