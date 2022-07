O'Leary vollzieht damit eine bemerkenswerte Kehrtwende. Der Ire ist der Pionier des Billigflugs in Europa. Jahrzehntelang köderte Ryanair Kunden mit vermeintlich ultragünstigen Tickets (die sich am Ende oft als nicht ganz so günstig herausstellten). Und zettelte Preiskämpfe mit der Konkurrenz an, die O'Leary wegen ihrer höheren Tarife auch gern mal verspottete.