Die Preise für Salat sind in australischen Städten um bis zu 300 Prozent in die Höhe geschnellt. Ein einzelner Kopf Eisbergsalat, der früher für etwa zwei Dollar verkauft wurde, kostete in Sydney und Melbourne zuletzt fast acht Dollar. Der Verbraucherschutzorganisation One Big Switch zufolge wurden in einem Supermarkt sogar 11,99 Dollar für einen Salatkopf fällig.

Als Grund für den Preisanstieg gelten die schweren Überschwemmungen in Australien sowie die weltweit hohen Kraftstoffpreise. Branchenvertreter verweisen aber auch auf das ungewohnt kalte Wetter, durch das die Ernten noch schwächer ausfallen. »Der Boden ist nass und kalt. Die Saat wächst da einfach nicht«, zitiert der australische Nachrichtensender ABC den Gemüsehändler Anthony Joseph.