Was genau Bankman-Fried in der Anklageschrift vorgeworfen wird, ist noch unklar. Am Dienstagmorgen wollen die Behörden mehr Informationen dazu veröffentlichen, hieß es von William: »Wir gehen davon aus, dass wir morgen früh die Entsiegelung der Anklageschrift beantragen werden und werden zu diesem Zeitpunkt mehr dazu sagen können.«