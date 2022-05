Sanktion gegen Russland Österreich will Gazprom-Speicher im Land künftig sperren können

»Wenn nicht Gazprom speichert, dann bekommen auch andere Zugang«: Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler hat angekündigt, dass dem russischen Konzern künftig die Nutzung des für Deutschland wichtigen Speichers in Haidach entzogen werden kann. Und: Mit weiteren Schritten solle die Abhängigkeit von Gaslieferungen aus dem Land verringert werden, sagte die Grünenpolitikerin.

Haidach bei Salzburg ist einer der größten Untertage-Erdgasspeicher in Europa und dient der Versorgung Deutschlands. Ein Teil des Gases wurde bislang von Deutschland in die österreichischen Bundesländer Tirol und Vorarlberg zurückgepumpt. Auch wenn der moderne Speicher derzeit primär die Versorgung deutscher Kunden sicherstellt, spielt er wegen des Rücktransports auch für Österreich eine strategisch eine wichtige Rolle.

Österreich sucht andere Gaslieferanten

Angesichts des Krieges in der Ukraine und der Unsicherheiten rund um die Gasversorgung sollen künftig nach Plänen der Regierung alle Speicher, die auf österreichischem Staatsgebiet liegen, an das österreichische Netz angeschlossen werden. Das bedeutet, dass das Gas aus dem Speicher Haidach direkt an Österreich geliefert werden soll.

Die Regierung in Wien kritisiert, dass der Speicher Haidach derzeit leer sei. Bei der nahe der bayerischen Grenze liegenden Anlage handelt es sich um den zweitgrößten Erdgasspeicher Europas, der zum Teil von der Gazprom-Tochter GSA betrieben wird.