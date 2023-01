Der Rückzug aus Russland und höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung haben SAP im vergangenen Jahr einen Gewinnrückgang eingebrockt. Europas größtes Softwarehaus kündigte daher am Donnerstag an, bis zu 3000 Stellen streichen zu wollen. Dies entspreche rund 2,5 Prozent der Belegschaft und sei Teil einer Konzentration auf das Kerngeschäft, sagte Firmenchef Christian Klein. Außerdem prüfe SAP einen Verkauf seiner Mehrheitsbeteiligung an der Datenanalyse-Firma Qualtrics.