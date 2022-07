Mit ihrer Forderung widersprach Esken Koalitionspartner FDP, der nach drei Ausnahmejahren für 2023 die Rückkehr zur Schuldenbremse fordert; das hatten die Regierungspartner auch in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte kürzlich einen Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 vorgelegt, der sich an den Regeln der Schuldenbremse orientiert, also nur eine geringe Nettokreditaufnahme vorsieht. Esken sagte dazu, der Bundestag müsse nun in den anstehenden Haushaltsberatungen klären, ob dies wirklich machbar sei.